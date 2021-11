Coupe Davis : Gaston et Mannarino appelés en renfort

🇫🇷 Après le forfait d’Ugo Humbert, le capitaine de l’équipe de France Sébastien Grosjean a choisi d’appeler Hugo Gaston et Adrian Mannarino pour la phase finale de la Davis Cup !

Des Français classés au delà de la 60eme place en simple

L’équipe de France de Coupe Davis est désormais au complet pour préparer la phase finale, qui débutera le 25 novembre à Innsbruck en Autriche ! Dans un premier temps, le capitaine Sébastien Grosjean avait fait appel à Ugo Humbert, Arthur Rinderknech, Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. Suite à l’annonce du forfait de Humbert il y a une dizaine de jours, Grosjean avait fait savoir qu’il dévoilerait le nom du remplaçant après le Rolex Paris Masters, et ce mardi, il a finalement appelé deux joueurs en renfort : Hugo Gaston et Adrian Mannarino. Ce qui signifie qu’un joueur devra quitter le groupe avant le début de la compétition, puisque les équipes de Coupe Davis ne doivent compter que cinq joueurs. «Je compte donc sur eux pour aider l’équipe de France à se qualifier pour les quarts de finale. Par ailleurs, partir avec six joueurs permet d’offrir plus de possibilités » explique Sébastien Grosjean sur le site de la Fédération française de tennis. S'il joue, Hugo Gaston disputera son tout premier match de Coupe Davis, à 21 ans. Adrian Mannarino (33 ans) a en revanche déjà porté le maillot bleu à deux reprises, lors du premier tour contre les Pays-Bas en 2018, avec à la clé une victoire et une défaite en simple.Gaël Monfils, Ugo Humbert, Benoit Paire et Benjamin Bonzi étant absents, pour cause de méforme ou de choix du capitaine,Concernant le double, le capitaine pourra en revanche compter sur les n°7 et 9 mondiaux, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, récents finalistes à Bercy et qui vont disputer le Masters la semaine prochaine. Une vraie valeur sûre. Rappelons que la France sera opposée à la Grande-Bretagne (Norrie, Evans, Salisbury, Skupski) et à la République tchèque (Vesely, Machac, Kolar, Lehecka, Rosol) en phase de poules, où le premier de chaque groupe et les deux meilleurs deuxièmes verront les quarts de finale. Avec ses deux joueurs du Top 30 en simple et le n°3 mondial en double, la Grande-Bretagne partira favorite de ce groupe C sur le papier.