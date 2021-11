Coupe Davis : Gasquet s'incline contre Machac en ouverture

Ça ne pouvait pas plus mal commencer pour l’équipe de France de Coupe Davis, opposée à la République tchèque pour son premier match de groupe de la phase finale, dans le huis clos d’Innsbruck, en Autriche. Préféré à Arthur Rinderknech, Richard Gasquet, 86eme mondial, était opposé à Tomas Machac, 143eme, pour la première fois de sa carrière, et il s’est incliné 7-6, 6-2 en 1h35. Le Biterrois de 35 ans est passé totalement à côté de son 31eme match de Coupe Davis, face à ce jeune joueur de 21 ans qui n’avait encore jamais eu l’occasion de porter le maillot tchèque dans cette compétition. Gasquet a notamment plongé physiquement, après un premier set qui s’est conclu au tie-break. Alors qu’il avait réussi le premier break du match, à 1-1, le Français a cédé sa mise en jeu dans la foulée après un jeu catastrophique (2-2), et les deux joueurs n’ont ensuite plus eu de balle de break à défendre. Dans le jeu décisif, le Tchèque l’a emporté 7-3, profitant notamment des nombreuses fautes en coup droit de son adversaire. Rapidement, les supporters de l’équipe de France (devant leur télé, à défaut d’être sur place...) ont compris que Gasquet ne tiendrait pas le coup physiquement. Il a certes remporté le premier jeu du deuxième set, mais après 20 points disputés, puis a perdu son service sur un jeu blanc à 1-1, et a encore été breaké à 3-1. Machac a réussi à conclure sans trembler pour s’offrir l’une des plus belles victoires de sa carrière, et le premier point pour son pays. Adrian Mannarino et la paire Herbert/Mahut n’auront pas le droit à l’erreur...



COUPE DAVIS 2021 / PHASE FINALE

Du 25 novembre au 5 décembre à Madrid (Espagne), Innsbruck (Autriche) et Turin (Italie)



Phase de groupes



Groupe C (à Innsbruck)

France

Grande-Bretagne

République tchèque



Jeudi 25 novembre

France - République tchèque : 0-1

Machac (RTC) bat Gasquet (FRA) : 7-6 (3), 6-2

Mannarino (FRA) - Vesely (RTC)

Herbert/Mahut (FRA) - Kolar/Lehecka (RTC)



Samedi 27 novembre

10h00 : France - Grande-Bretagne



Dimanche 28 novembre

10h00 : Grande-Bretagne - République tchèque