Coupe Davis : Gasquet l'emporte face à Kubler et apporte un premier point aux Bleus

Gasquet a dû s’employer pour conclure

Richard Gasquet est exact au rendez-vous. Laissé sur le banc de touche par Sébastien Grosjean ce mercredi lors de la défaite concédée face à l’Allemagne, le Biterrois a fait parler l’expérience face à Jason Kubler à l’occasion du premier simple de la rencontre face à l’Australie, déjà à quitte ou double pour les Bleus. Dès le premier jeu, le 79eme mondial a pris l’ascendant et le service de son adversaire. Un avantage que Richard Gasquet aurait pu doubler dans la foulée mais Jason Kubler a réagi et écarté une balle de double break. Un scenario qui s’est répété sur le jeu de service suivant de l’Australien, qui a sauvé cette fois deux opportunités en faveur du Français. Toutefois, à force d’insister, Richard Gasquet a fini par parvenir à ses fins. Sur un jeu blanc, le Biterrois a breaké Jason Kubler pour la deuxième fois mais a ensuite eu quelques difficultés à conclure le premier set. En effet, le 97eme mondial s’est accroché et a eu pas moins de trois balles de débreak. Néanmoins, Richard Gasquet a su éviter de tomber dans le piège et, à sa deuxième balle de set, rasséréner le banc français. La deuxième manche a démarré quasiment comme la première.En effet, si Jason Kubler a tout d’abord tenu son service, il a fini par céder dès le troisième jeu. Mais l’Australien, conscient qu’une défaite mettrait son équipe en mauvaise posture, a répliqué dans la foulée, égalisant ainsi à deux jeux partout. Dès lors, quatre jeux durant, aucun des deux joueurs n’a été en difficulté sur sa mise en jeu… jusqu’au moment parfait pour Richard Gasquet. A quatre jeux partout, le Biterrois a augmenté la pression sur son adversaire, qui a cédé son service et permis au Tricolore d’engager pour conclure la rencontre. Tout semblait bien parti quand Richard Gasquet a eu trois balles de match mais Jason Kubler s’est rebellé et les a toutes écartées puis a fait de même sur deux autres. L’Australien a alors eu une première puis une deuxième opportunité de se relancer dans ce deuxième set. Richard Gasquet a alors serré le jeu et décidé qu’il était temps d’en finir. La sixième balle de match a été la bonne pour le Tricolore (6-2, 6-4 en 1h37’), qui apporte un premier point à l’équipe de France et offre l’occasion à Benjamin Bonzi de conclure face à Alex de Minaur.