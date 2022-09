Coupe Davis : Gasquet appelé en renfort avec les Bleus

Bonne nouvelle pour Richard Gasquet. En effet, ce vendredi matin, du côté de Roland-Garros, Sébastien Grosjean, qui n'est autre que le capitaine de l'équipe de France, l'a officiellement retenu et appelé en renfort, dans l'optique de la Coupe Davis. Une annonce effectuée à l'occasion d'un point presse, et dans des propos rapportés par le quotidien sportif français L'Equipe : « Richard s'est refait une caisse durant la tournée américaine, il a fait un très bon match contre Miomir Kecmanovic et il peut apporter son expérience au groupe. » Gasquet, aujourd'hui âgé de 36 ans, viendra compléter cette fameuse équipe mais également et notamment apporter son expérience au sein du groupe des Bleus. C'est à la mi-août que Grosjean avait annoncé sa sélection pour former son collectif. Une sélection composée d'un total de quatre hommes retenus pour l'occasion.

Gasquet reste sur un troisième tour à l'US Open



Et les heureux élus sont Adrian Mannarino, Arthur Rinderknech, Benjamin Bonzi, sans oublier Nicolas Mahut. A cette époque, le capitaine de l'équipe de France s'était laissé la possibilité d'étoffer son équipe, avec l'ajout d'un cinquième sélectionné, à l'issue de cette tournée américaine, qui touche bientôt à sa fin. Et c'est ce qui est désormais chose faite, avec cette cinquième et dernière place qui revient à Richard Gasquet. Le Biterrois et ses quatre compatriotes seront de l'aventure de la phase de groupes de cette fameuse Coupe Davis. Une phase de groupes programmée entre le mardi 13 et le dimanche 18 septembre prochains, du côté d'Hambourg en Allemagne. Dans le groupe C, les adversaires des Bleus seront l'Allemagne, l'Australie mais également la Belgique. Richard Gasquet reste sur une bonne édition 2022 de l'US Open. En effet, le Français est allé jusqu'au troisième tour de ce quatrième et dernier Grand Chelem de l'année. Avant de chuter finalement contre l'Espagnol Rafael Nadal, pas plus tard que dimanche dernier.