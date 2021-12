Coupe Davis : France - Equateur se déroulera à Pau

Pau pour la sixième fois

Les matchs de Coupe Davis sur le territoire français vont être rarissimes dans les prochaines années en raison de la nouvelle formule adoptée depuis 2019, les fans palois de tennis peuvent donc être extrêmement satisfaits ! C'est en effet la ville de Pau qui a été retenue par la Fédération française de tennis pour accueillir le match entre la France et l'Equateur des 4 et 5 mars 2022, dont le vainqueur sera qualifié pour la phase finale de la compétition, qui aura lieu à l'automne. "", précisé la FFT dans son communiqué.Le Palais des Sports de Pau est habitué aux rencontres de Coupe Davis, puisque l'équipe de France y a déjà joué en 1991 (victoire 5-0 contre la Yougoslavie en demi-finale), en 1999 (victoire 3-2 contre le Brésil en quarts et 4-1 contre la Belgique en demies), en 2002 (victoire 3-2 contre la République tchèque en quarts) et en 2006 (défaite 4-1 contre la Russie en quarts). Le bilan est donc plus que positif pour les Bleus dans le Béarn.J’y ai d’ailleurs joué à deux reprises en 1999 face au Brésil et à la Belgique, ainsi qu’en 2002 face à la République tchèque", a déclaré Sébastien Grosjean, capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis. Lors de ce week-end contre l'Equateur qui devrait être, sauf immense surprise, une formalité pour la France (le meilleur Equatorien est 148eme mondial), deux simples seront programmés le vendredi, puis un double et deux simples le samedi.