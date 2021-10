Coupe Davis : Djokovic et Medvedev seront là

Sans Nadal ni Zverev mais avec Djokovic et Medvedev. Si Rafael Nadal et Alexander Zverev ne participeront pas à la phase finale de la deuxième édition de la nouvelle formule de la Coupe Davis, du 25 novembre au 5 décembre prochain à Madrid, Turin et Innsbruck, Novak Djokovic et Daniil Medvedev, eux, seront bien là. Le numéro 1 mondial et son dauphin Russe au classement figurent parmi les noms dévoilés ce lundi par les différentes sélections qui participeront au rendez-vous dans un mois. Djokovic, dont la présence était incertaine, sera le chef de file d'une équipe serbe qui comprendra également Filip Krajinovic, Dusan Lajovic, Laslo Djere et Miomir Kecmanovic. Medvedev, quant à lui, représentera les couleurs russes aux côtés d'Andrey Rublev, Aslan Karatsev, Karen Khachanov et Evgeny Donskoy. Le numéro 2 mondial n'est plus apparu sur les courts depuis sa défaite en huitièmes de finale du Masters 1000 d'Indian Wells face au Bulgare Grigor Dimitrov, qui ne sera pas de la partie, lui, lors de cette Coupe Davis, son pays ne faisant pas partie des qualifiés pour l'épreuve.

Djokovic absent des courts depuis sa défaite en finale à New York

La dernière apparition de Djokovic date d'il y a plus longtemps encore. Le leader du tennis serbe n'a en effet plus joué en compétition depuis sa finale perdue contre... Medvedev lors du dernier US Open. Djokovic tentera de remporter la Coupe Davis pour la deuxième fois de sa carrière après le sacre de la Serbie en 2010 aux dépens de la France au temps encore de l'ancienne formule de l'épreuve. La Serbie devra notamment se méfier de la Russie de Medvedev, qui alignera un autre membre du Top 10 Andrey Rublev, 6eme mondial. Nadal, dont la saison est terminée, sera, lui, le grand absent de l'équipe espagnole. L'Allemagne devra elle se passer d'Alexander Zverev. Ce dernier, comme il l'avait annoncé, boycottera une nouvelle fois ce nouveau schéma de la Coupe Davis, qu'il déteste au plus haut point.



La sélection des équipes

Groupe A

Espagne: Pablo Carreño, Roberto Bautista, Carlos Alcaraz, Feliciano Lopez, Marcel Granollers

Russie: Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Aslan Karatsev, Karen Khachanov, Evgeny Donskoy

Equateur: Emilio Gomez, Roberto Quiroz, Diego Hidalgo, Gonzalo Escobar, Antonio Cayetano March



Groupe B

Canada: Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Vasek Pospisil, Brayden Schnur, Peter Polansky

Kazakhstan: Alexander Bublik, Mikhail Kukushkin, Dmitry Popko, Aleksandr Nedovyesov, Andrey Golubev

Suède: Mikael Ymer, Elias Ymer, Jonathan Mridha, Andre Göransson



Groupe C

France: Ugo Humbert, Arthur Rinderknech, Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut

Grande-Bretagne: Cameron Norrie, Daniel Evans, Joe Salisbury, Neal Skupski

République tchèque: Jiri Vesely, Tomas Machac, Zdenek Kolar, Jiri Lehecka, Lukas Rosol



Groupe D

Croatie: Marin Cilic, Borna Coric, Borna Gojo, Nikola Mektic, Mate Pavic

Australie: Alex de Minaur, John Millman, Jordan Thompson, Alexei Popyrin, John Peers

Hongrie: Marton Fucsovics, Attila Balazs, Zsombor Piros, Fabian Marozsan, Mate Valkusz



Groupe E

Etats-Unis: John Isner, Reilly Opelka, Taylor Fritz, Rajeev Ram, Jack Sock

Italie: Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti

Colombie: Daniel Elahi Galan, Nicolas Mejia, Juan Sebastian Cabal, Robert Farah



Groupe F

Serbie: Novak Djokovic, Filip Krajinovic, Dusan Lajovic, Laslo Djere, Miomir Kecmanovic

Allemagne: Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer, Peter Gojowczyk, Kevin Krawietz, Tim Puetz

Autriche: Dennis Novak, Jurij Rodionov, Gerald Melzer, Oliver Marach, Philipp Oswald