Coupe Davis : Djokovic aurait voulu représenter Monaco

Victorieux de la Coupe Davis avec la Serbie en 2010, Novak Djokovic aurait pu faire le bonheur d’une autre équipe. En effet, résident monégasque depuis 2007 et activement impliqué dans la vie de la Principauté, où il est propriétaire d’un restaurant, « Nole » aurait apprécié défendre les couleurs de Monaco dans la course au « Saladier d’Argent ». « Novak me l’a dit personnellement, il aurait bien aimé rejoindre notre équipe de Coupe Davis », a déclaré Benjamin Balleret, ancien joueur de l’équipe de Monaco et actuel entraîneur de Pierre-Hugues Herbert dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Une implication de Novak Djokovic à Monaco qui s’est également matérialisée par le financement d’équipements. « Quand l’ATP a refait les courts en dur, il a participé financièrement, ajoute l’ancien 204eme au classement ATP. Surtout il voulait aider la nation. » Un changement de nationalité sportive qui, de toute façon, n’aurait pas pu se faire puisque les règlements de l’ITF ne permettent pas de représenter plusieurs pays en Coupe Davis.