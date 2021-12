Novak Djokovic devra encore attendre pour remporter sa deuxième Coupe Davis. Après avoir maintenu à flots la Serbie, le numéro 1 mondial n’a rien pu faire pour contrecarrer les plans de la Serbie. Aux côtés de Filip Krajinovic, Novak Djokovic n’a pas su tenir tête à la paire championne olympique à Tokyo, Nikola Mektic et Mate Pavic. Les Croates ont pris le meilleur départ avec quatre balles de break dès le premier jeu de service des Serbes mais ces derniers ont su résister et tenir leur mise en jeu. Un scenario qui s’est reproduit dans le huitième jeu, avec Novak Djokovic et Filip Krajinovic qui ont écarté une balle de break avant de tenir leur service. Toutefois, aux portes du jeu décisif, Nikola Mektic et Mate Pavic ont augmenté la pression et fait craquer leurs adversaires. Pour les Croates, le plus dur était alors fait. Si les Serbes ont remporté blanche leur première mise en jeu, ils ont surtout remporté leur dernier jeu dans cette rencontre. En effet, Nikola Mektic et Mate Pavic ont alors converti leurs deux balles de break pour mener cinq jeux à un et servir pour qualifier leur équipe en finale. Face à un tel enjeu, les Croates ont tremblé avec une balle de break qu’ils ont su écarter. Dans la foulée, à leur première balle de match, ils se sont imposés (7-5, 6-1 en 1h13') et ont offert à leur pays une quatrième finale de Coupe Davis, après les titres de 2005 et 2018 mais également la finale perdue de 2016. Pour la Serbie, il n’y aura pas de troisième finale en 2021.

Djokovic a maintenu la Serbie en vie

Novak Djokovic est vraiment en mission ! Le numéro 1 mondial a su relancer la Serbie dans cette demi-finale aux dépens de Marin Cilic. Une rencontre qui a démarré comme un bras de fer avec les deux joueurs ont ont eu, à tour de rôle, deux occasions de prendre le service de l’autre. Mais ni le Serbe ni le Croate ne sont parvenus à faire craquer l’autre. Toutefois, le numéro 1 mondial a fini par prendre l’avantage dans le neuvième jeu, servant dans la foulée pour le gain de la première manche. Marin Cilic, dos au mur, a tenté de réagir et a obtenu quatre balles de débreak. Toutefois, le 30eme mondial a vu son adversaire les écarter une par une puis, à sa première balle de set, conclure la manche. Ne voulant sans doute pas que le match s’éternise, devant disputer le double ensuite, Novak Djokovic a haussé le ton mais a échoué à breaker dès le premier jeu du deuxième set malgré trois opportunités. Ce n’était que partie remise pour le Serbe qui a ensuite déposé Marin Cilic, remportant cinq jeux consécutif et se montrant chirurgical sur les balles de break. Le Croate, pas décidé à abandonner sans combattre, a eu deux opportunités de répliquer et de se relancer mais sans parvenir à les convertir. A sa première balle de match, Novak Djokovic a mis un terme au suspense (6-4, 6-2 en 1h41’) et permet à la Serbie de rester en vie dans cette demi-finale.

Gojo a lancé la Croatie

La Croatie met la pression ! A l’occasion du premier simple de la demi-finale de la Coupe Davis, Borna Gojo a su inverser la tendance face à Dusan Lajovic. Si le Croate a bien démarré avec le break d’entrée pour mener trois jeux à rien, il a ensuite perdu le fil de la rencontre. A l’issue d’une série de cinq jeux remportés consécutivement, le Serbe a pris l’ascendant dans cette rencontre. La deuxième manche a connu un scenario initial assez proche de celui de la première. Tout d’abord, Borna Gojo a fait le break pour mener trois jeux à rien et, après avoir manqué une balle de double break, le 279eme mondial a vu le Serbe se rapprocher en effaçant son jeu de service de retard. Toutefois, le Croate a immédiatement réagi et fait une nouvelle fois le break pour mener quatre jeux à deux. Imperturbable ensuite, Borna Gojo a su égaliser à une manche partout. Il a surtout lancé une dynamique qui ne s’est pas interrompue à l’entame du dernier set. En effet, convertissant deux de ses quatre balles de break, le Croate a rapidement mené quatre jeux à rien. Touché par cette entame de manche manquée, Dusan Lajovic n’a pas su relever la tête et mettre en danger Borna Gojo. Ce dernier, à sa deuxième balle de match, a apporté le premier point à la Croatie (4-6, 6-3, 6-2 en 2h01’), qui pourrait s’avérer crucial dans cette rencontre face à l’équipe de Serbie menée par Novak Djokovic.



COUPE DAVIS 2021 / PHASE FINALE

Du 25 novembre au 5 décembre à Madrid (Espagne), Innsbruck (Autriche) et Turin (Italie)



DEMI-FINALES

Vendredi 3 décembre 2021 (à Madrid)

Croatie - Serbie : 2-1

Gojo (CRO) bat Lajovic (SER) : 4-6, 6-3, 6-2

Djokovic (SER) bat Cilic (CRO) : 6-4, 6-2

Mektic/Pavic (CRO) battent Djokovic/Krajinovic (SER) : 7-5, 6-1