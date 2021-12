Novak Djokovic est vraiment en mission ! Le numéro 1 mondial a su relancer la Serbie dans cette demi-finale aux dépens de Marin Cilic. Une rencontre qui a démarré comme un bras de fer avec les deux joueurs ont ont eu, à tour de rôle, deux occasions de prendre le service de l’autre. Mais ni le Serbe ni le Croate ne sont parvenus à faire craquer l’autre. Toutefois, le numéro 1 mondial a fini par prendre l’avantage dans le neuvième jeu, servant dans la foulée pour le gain de la première manche. Marin Cilic, dos au mur, a tenté de réagir et a obtenu quatre balles de débreak. Toutefois, le 30eme mondial a vu son adversaire les écarter une par une puis, à sa première balle de set, conclure la manche. Ne voulant sans doute pas que le match s’éternise, devant disputer le double ensuite, Novak Djokovic a haussé le ton mais a échoué à breaker dès le premier jeu du deuxième set malgré trois opportunités. Ce n’était que partie remise pour le Serbe qui a ensuite déposé Marin Cilic, remportant cinq jeux consécutif et se montrant chirurgical sur les balles de break. Le Croate, pas décidé à abandonner sans combattre, a eu deux opportunités de répliquer et de se relancer mais sans parvenir à les convertir. A sa première balle de match, Novak Djokovic a mis un terme au suspense (6-4, 6-2 en 1h41’) et permet à la Serbie de rester en vie dans cette demi-finale.

Gojo a lancé la Croatie

La Croatie met la pression ! A l’occasion du premier simple de la demi-finale de la Coupe Davis, Borna Gojo a su inverser la tendance face à Dusan Lajovic. Si le Croate a bien démarré avec le break d’entrée pour mener trois jeux à rien, il a ensuite perdu le fil de la rencontre. A l’issue d’une série de cinq jeux remportés consécutivement, le Serbe a pris l’ascendant dans cette rencontre. La deuxième manche a connu un scenario initial assez proche de celui de la première. Tout d’abord, Borna Gojo a fait le break pour mener trois jeux à rien et, après avoir manqué une balle de double break, le 279eme mondial a vu le Serbe se rapprocher en effaçant son jeu de service de retard. Toutefois, le Croate a immédiatement réagi et fait une nouvelle fois le break pour mener quatre jeux à deux. Imperturbable ensuite, Borna Gojo a su égaliser à une manche partout. Il a surtout lancé une dynamique qui ne s’est pas interrompue à l’entame du dernier set. En effet, convertissant deux de ses quatre balles de break, le Croate a rapidement mené quatre jeux à rien. Touché par cette entame de manche manquée, Dusan Lajovic n’a pas su relever la tête et mettre en danger Borna Gojo. Ce dernier, à sa deuxième balle de match, a apporté le premier point à la Croatie (4-6, 6-3, 6-2 en 2h01’), qui pourrait s’avérer crucial dans cette rencontre face à l’équipe de Serbie menée par Novak Djokovic.



COUPE DAVIS 2021 / PHASE FINALE

Du 25 novembre au 5 décembre à Madrid (Espagne), Innsbruck (Autriche) et Turin (Italie)



DEMI-FINALES

Vendredi 3 décembre 2021 (à Madrid)

Croatie - Serbie : 1-1

Gojo (CRO) bat Lajovic (SER) : 4-6, 6-3, 6-2

Djokovic (SER) bat Cilic (CRO) : 6-4, 6-2

Mektic/Pavic (CRO) - Djokovic/Krajinovic (SER)