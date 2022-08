Coupe Davis : Bonzi, Rinderknech, Mannarino et Mahut retenus

Benjamin Bonzi, Arthur Rinderknech, Adrian Mannarino et Nicolas Mahut représenteront la France à Hambourg. Sébastien Grosjean a dévoilé lundi les quatre joueurs retenus pour disputer la phase de groupes, qui se déroulera dans la ville allemande du 13 au 18 septembre prochain. Une composition sans surprise en l'absence de Gaël Monfils, contraint une nouvelle fois à l'abandon, la semaine dernière à Montréal contre le Britannique Draper et qui pourrait même renoncer à l'US Open. Le capitaine de l'équipe de France a en effet décidé de faire appel aux trois joueurs les mieux classés dans la hiérarchie derrière Monfils, à savoir Bonzi (48eme), Mannarino (63eme) et Rinderknech (64eme). A ces trois hommes - et en attendant un quatrième nom - sera associé le toujours meilleur joueur français du moment en double Nicolas Mahut, 21eme au classement mondial de la spécialité. "J’ai pris quatre joueurs car il y a malheureusement eu la blessure de Gaël qui devait être dans l’équipe. Je veux aussi donner la possibilité à un cinquième joueur d’intégrer l’équipe mais je veux attendre les différents résultats lors de la tournée américaine jusqu’à l’US Open", a expliqué Grosjean, avouant qu'il a bâti sa sélection sur les résultats du moment, et donc au mérite. Bonzi, déjà appelé lors du dernier rassemblement (première sélection à l'époque pour le Gardois), est donc récompensé notamment de ses dernières performances, en particulier sur gazon.

Un cinquième nom après l'US Open

"Benjamin mérite sa sélection, c’est un joueur très sérieux, très solide depuis le début de la saison et il fait partie du top 50, développe sur le site de la FFT le vainqueur de la Coupe Davis avec les Bleus en 2001. Arthur (Rinderknech) qui aime les surfaces rapides et l’indoor et est capable de jouer en simple et en double, commence aussi à s’installer en équipe de France. Adrian (Mannarino) a déjà vécu plusieurs sélections, c’est un élément important de l’équipe et il rejoue bien et adore le dur. Nicolas Mahut, on connaît son palmarès en double, son expérience et ce qu’il peut apporter sur le court mais aussi en dehors". Les Bleus seront opposés dans le groupe C à l'Allemagne, l'Australie et la Belgique. Pas une mince affaire. Grosjean sait que les joueurs qu'il alignera devront donc répondre présents. "C’est une poule relevée, assez homogène. Il faudra bien jouer, être solides sur toutes les rencontres car il n’y a que deux équipes qui sortiront de la poule."