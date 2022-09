Coupe Davis : Bonzi perd contre De Minaur, l'Australie égalise

Que de regrets pour Benjamin Bonzi ! Le Gardois est passé à deux doigts d'apporter son premier point à la France dans un match à enjeu de Coupe Davis. Mais il s'est incliné contre Alex De Minaur. Alors que Richard Gasquet avait mis les Bleus sur orbite en battant Kubler en deux sets, Bonzi a été battu sur le score de 6-3, 1-6, 6-4 en 2h09. Le Français, battu mercredi en trois sets par Jan-Lennard Struff, est passé à côté de son début de match, et s'est rapidement retrouvé mené 5-1. Mais il fini par hausser son niveau de jeu et débreaker pour revenir à 5-3, avant que l'Australien n'empoche le set sur sa troisième occasion. Les progrès montrés par Bonzi en fin de manche n'étaient pas qu'un feu de paille. Dans le deuxième, il a breaké l'Australien d'entrée pour mener 3-0, puis une fois de plus à 4-1, et a égalisé à un set partout sans trembler.

Et soudain, le trou noir...



Tout s'est donc joué dans le troisième set où, après avoir sauvé trois balles de break à 0-1, le Français s'est montré on ne peut plus efficace, en prenant le service adverse sur sa première occasion, à 1-1. Il a ensuite sauvé une balle de 3-3, puis à 4-2, Bonzi a mené 15-40 sur le service de De Minaur. La victoire semblait alors toute proche, mais soudain, le trou noir. Pris par l'enjeu, comme cela lui arrive malheureusement assez souvent dans les troisièmes sets ces derniers temps, il a manqué ces deux balles de 5-2, puis a perdu son service dans la foulée (4-4), et encore à 4-5, l'Australien l'emportant sur sa troisième balle de match. Une défaite qui sera sans conséquence si le double Mahut-Rinderknech l'emporte contre Ebden-Purcell, mais Sébastien Grosjean se serait bien privé d'un deuxième double décisif en deux jours...



Jeudi 15 septembre

FRANCE - AUSTRALIE : 1-1

Gasquet (FRA) bat Kubler (AUS) : 6-2, 6-4

De Minaur (AUS) bat Bonzi (FRA) : 6-3, 1-6, 6-4

Mahut/Rinderknech (FRA) - Ebden/Purcell (AUS)