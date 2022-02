Coupe Davis : Bonzi cinquième joueur pour affronter l'Equateur

🔵🔴 𝐔𝐍 𝐉𝐎𝐔𝐑 𝐀𝐕𝐄𝐂 𝐋𝐄𝐒 𝐁𝐋𝐄𝐔𝐒 🔵🔴

Bonzi vers sa première sélection ?

Sébastien Grosjean a opté pour un groupe plus étoffé. Un peu plus de trois mois après l’échec dès la phase de groupes, les Bleus vont affronter l’Equateur les 4 et 5 mars prochains au Palais des Sports de Pau. Dans un premier temps, Sébastien Grosjean avait sélectionné un groupe de quatre joueurs dont Gaël Monfils. Mais le Parisien, en manque de forme depuis quelques semaines, a préféré jeter l’éponge et a cédé sa place à Arthur Rinderknech. Ce dernier, éliminé dès le premier tour à Dubaï par Roberto Bautista Agut, a rejoint les Bleus ce samedi afin de participer au stage de préparation aux côtés d’Adrian Mannarino, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. Toutefois, ce seront cinq Tricolores qui seront sur les rangs pour défier une équipe équatorienne nettement à sa portée.Vainqueur du tournoi Challenger de Cherbourg puis demi-finaliste de l’Open 13 face à Andrey Rublev, Benjamin Bonzi va apporter à l’équipe de France sa forme du moment lors de ce duel face à l’Equateur. Le Nîmois est ainsi appelé pour la première fois de sa carrière en sélection dans le cadre de la Coupe Davis. Alors que deux simples auront lieu le vendredi, suivis d’un double et de deux derniers simples le samedi, Benjamin Bonzi pourrait avoir l’opportunité de porter le maillot de l’équipe de France pour la première fois si le scenario de la rencontre tourne rapidement en faveur des Bleus. En cas de succès sur l’Equateur, les joueurs de Sébastien Grosjean se qualifieraient pour la phase finale de la Coupe Davis, dont la première partie aura lieu en septembre dans quatre villes à déterminer alors que les quarts de finale, les demi-finales et la finale auront lieu en novembre.