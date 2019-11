Coupe Davis : Bautista Agut se retire

Uf... ¡Ánimo, @BautistaAgut!



Roberto Bautista abandona el equipo español de Copa Davis por un problema de salud de su padre.



Más en @mundodeportivo: https://t.co/hiRLOWRYjG#DavisCupFinalsMadrid pic.twitter.com/IqsbU2NQX0

— Xavi Gassó (@XaviGasso) November 21, 2019

Si elle doit aller au bout de cette Coupe Davis nouvelle formule à domicile, l'Espagne le fera sans Roberto Bautista Agut. Le neuvième mondial s'est retiré jeudi de cette phase finale à Madrid pour « raisons personnelles », a indiqué à l'AFP un responsable de la Fédération espagnole. Ce dernier a tout de suite levé le voile sur ces « raisons personnelles » en expliquant que le coéquipier de Rafael Nadal en équipe d'Espagne avait dû se rendre en urgence au chevet de son père, gravement malade.La santé de M.Bautista Agut, victime d'un accident grave en 2016, a empiré ces dernières heures, a ajouté le dirigeant en question, obligeant le joueur à rejoindre en express la région de Castellon, à 400 kilomètres de Madrid et donc à abandonner le tournoi au lendemain de sa victoire expéditive face à Nikola Mektic lors du large succès de la Roja face à la Croatie, synonyme de qualification pour les quarts de finale de « RBA » et les siens. Battu en revanche la veille par le Russe Andrey Rublev, Bautista Agut laisse donc Rafael Nadal, mais aussi Pablo Carreno Busta et Feliciano Lopez continuer de défendre les chances de l'Espagne à Madrid. C'est maintenant au capitaine espagnol Sergi Bruguera de décider qui sera promu numéro 2 aux côtés du numéro 1 mondial. Vraisemblablement Carreno Busta, numéro 27 au classement mondial.