Coupe Davis (Barrages 2020) : Pas de choc au programme

La Coupe Davis 2020 est déjà lancée. Alors que les demi-finalistes 2019 (Espagne, Canada, Grande-Bretagne et Russie) ont obtenu un billet pour la phase finale 2020 tout comme la France et la Serbie, détenteurs d’une invitation, les douze derniers billets seront mis en jeu les 6 et 7 mars prochain. Le tirage au sort de ces barrages, qui utiliseront l’ancien format domicile/extérieur sur deux jours avec quatre simples et un double au meilleur des trois manches avec jeu décisif, n’a pas offert de choc majuscule. Victorieuse de la dernière édition jouée avec la formule traditionnelle, la Croatie a bénéficié d’un tirage clément avec le Pakistan ou l’Inde, qui aura lieu au Kazakhstan à la fin du mois de novembre qui se déplaceront. Tombée en quart de finale face à l’Espagne, l’Argentine devra se qualifier et affrontera la Colombie dans un duel sud-américain. L’Australie, pour sa part, recevra le Brésil quand l’Allemagne accueillera la Biélorussie. Dans une affiche entre voisins, la Slovaquie affrontera sur son sol la République tchèque. Les douze vainqueurs de ces barrages se qualifieront pour la phase finale organisée à Madrid en novembre 2020 quand les douze vaincus devront affronter en septembre 2020 les équipes issues des barrages du Groupe Mondial I.



COUPE DAVIS / BARRAGES

Matchs joués les 6 et 7 mars 2020

Croatie - Pakistan ou Inde

Hongrie - Belgique

Colombie - Argentine

Etats-Unis - Ouzbekistan

Australie - Brésil

Italie - Corée du Sud

Allemagne - Biélorussie

Kazakhstan - Pays-Bas

Slovaquie - République tchèque

Autriche - Uruguay

Japon - Equateur

Suède - Chili