Coupe Davis : Alcaraz retenu avec l’Espagne, pas Nadal

Douze barrages aux quatre coins du monde

COUPE DAVIS 2022 / QUALIFICATIONS

Samedi 5 et dimanche 6 mars

Absent de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis depuis la finale de l’édition 2019 remportée à Madrid contre le Canada, Rafael Nadal ne fera pas son retour début mars pour le barrage contre la Roumanie. Le demi-finaliste de l’Open d’Australie (il jouera cette nuit contre Matteo Berrettini) ne figure en effet pas sur la liste des joueurs espagnols retenus pour cette rencontre du 4-5 mars sur la terre battue de Marbella. Nul doute qu’il ne s’agit pas d’un choix sportif, mais d’un souhait de l’homme aux 20 tournois du Grand Chelem, qui revient d’une blessure au pied, de ne pas disputer la Coupe Davis à cette période de l’année, lui qui ira jouer à Acapulco (au Mexique) la semaine précédente. Carlos Alcaraz, la future star du tennis espagnol, sera en revanche bien là.Roberto Bautista Agut (n°18), Pablo Carreno Busta (n°21), Alejandro Davidovich Fokina (n°50) et Marcel Granollers (n°7 en double) composeront également l’équipe d’Espagne, qui partira grande favorite contre la Roumanie, dont la liste n’a pas encore été dévoilée, mais dont le meilleur joueur de simple, Marius Copil, n’est que 275eme mondial, et le meilleur joueur de double, Horia Tecau, est 17eme.Cette rencontre entre l’Espagne et la Roumanie est l’un des douze barrages organisés ce week-end-là, et dont les vainqueurs rejoindront la Russie (victorieuse de l’édition 2021), la Croatie (finaliste), la Grande-Bretagne et la Serbie (invitées par la Fédération internationale) lors de la phase finale en novembre prochain.France – Equateur à Pau (dur en salle)Espagne - Roumanie à Marbella (terre battue extérieure)Finlande - Belgique à Espoo (dur en salle)Etats-Unis - Colombie à Reno (dur en salle)Pays-Bas - Canada à La Haye (terre battue en salle)Brésil - Allemagne à Rio de Janeiro (terre battue extérieure)Slovaquie - Italie à Bratislava (dur en salle)Australie - Hongrie à Sydney (dur extérieur)Norvège - Kazakhstan à Oslo (dur en salle)Suède - Japon à Helsingborg (dur en salle)Argentine – République tchèque à Buenos Aires (terre battue extérieure)Corée du Sud - Autriche à Séoul (dur en salle)