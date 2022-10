Coupe Davis : Alcaraz jouera la phase finale

Une équipe d'Italie redoutable

L’an passé, alors qu’il venait de remporter le Masters NextGen de Milan, il avait dû déclarer forfait pour la phase finale de la Coupe Davis en raison d’un test positif au covid. Cette année, Carlos Alcaraz sera bien de la partie, sauf si le covid ou une blessure le contraignent à renoncer, bien sûr. Le n°1 mondial figure dans la sélection espagnole dévoilée ce lundi pour la phase finale qui se tiendra à Malaga du 23 au 27 novembre. Le vainqueur du dernier US Open fera équipe avec Pablo Carreno Busta, Roberto Bautista Agut et Marcel Granollers.Carlos Alcaraz (19 ans) n’a disputé que trois matchs de Coupe Davis durant sa carrière, tous cette année, et son bilan est de deux victoires (contre le Roumain Copil et le Sud-Coréen Kwon) et une défaite (contre Felix Auger-Aliassime pour son premier match en tant que n°1 mondial). Depuis sa défaite contre le Canadien, il n'a joué, et perdu, qu'un match, face à David Goffin à Astana, mais on le verra cette semaine à Bâle et la semaine prochaine au Rolex Paris Masters, avant le Masters de Turin pour lequel il est déjà qualifié.L’Espagne sera opposée en quarts de finale à la Croatie, qui pourra compter sur Marin Cilic, Borna Coric, Borna Gojo et Nikola Mektic. Les autres quarts de finale opposeront l'Italie (avec Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini et Simone Bolelli) aux Etats-Unis, l'Allemagne au Canada (Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Vasek Pospisil, Alexis Galardeau et Gabriel Diallo ont été sélectionnée) et les Pays-Bas (avec Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor, Tim van Rijthoven, Wesley Koolhof, Matwé Middelkoop) à l'Australie., et ne rejouera en Coupe Davis qu'en mars prochain lors des qualifications.