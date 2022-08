Australie : Kyrgios ne fera pas son retour en Coupe Davis

Vainqueur à Washington, finaliste du dernier Wimbledon, encore à son avantage à Montréal la semaine dernière... Même s'il n'a pas encore retrouvé son meilleur classement (13eme en octobre 2016), Nick Kyrgios n'avait en revanche assurément jamais joué aussi bien dans sa carrière sur une période aussi longue et avec autant de constance. Alors naturellement, les supporters australiens s'attendaient à ce que leur héros du moment acceptent de défendre les couleurs du pays en Coupe Davis, le mois prochain à Hambourg (13 au 18 septembre) à l'occasion de la phase de groupes de la phase finale. Malheureux pour eux comme pour le capitaine de l'équipe australienne Lleyton Hewitt, cela ne sera pas le cas. Et Kyrgios, qui n'a plus participé à l'épreuve depuis trois ans et le passage à la nouvelle formule de cette compétition qu'il n'a de toute façon jamais porté réellement dans son cœur, continuera donc de briller par son absence, tandis que ses compatriotes, eux, devront se passer de ses services en Allemagne pour tenter d'extirper d'un groupe C qui verra l'Australie se frotter à l'Allemagne, à la Belgique mais aussi à l'équipe de France, dont la composition est connue depuis lundi.

Kyrgios n'est "pas disponible"

A entendre le capitaine australien, le 28eme mondial a coupé court à toute spéculation en faisant savoir à la Fédération australienne qu'il n'était "pas disponible" pour le rendez-vous programmé à l'issue de l'US Open. "Il aurait été génial d'avoir Nick dans l'équipe mais, malheureusement, il n'était pas disponible pour ce match", a déploré Hewitt dans un communiqué. L'Australie se présentera donc à Hambourg avec Alex De Minaur, Thanasi Kokkinakis, Matt Ebden et Max Purcell. Les deux premiers disputeront les simples. Ebden et Purcell seront, eux, alignés en double. Mais sans Kyrgios, la marche semble très haute pour les Aussies, qui attendent une nouvelle victoire en Coupe Davis depuis leur dernier sacre, en 2003.