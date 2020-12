ATP : Benchetrit jouera désormais pour le Maroc

"Je remercie la France, mais il faut changer quelque chose"





























Elliot Benchetrit pourrait disputer les prochains Jeux Olympiques sous la bannière... marocaine. Agé de 22 ans,a ainsi annoncé cette décision sur son compte Instagram : "Salut à tous, j'espère que les fêtes se sont bien passées et que vous êtes prêts pour 2021. Pour ma part, un grand changement dans mon histoire tennistique commencera à partir du 1er janvier. Jouer pour le Maroc, pays de naissance de mon père, va être un honneur ! Représenter ce pays en Coupe Davis et aux JO le sera tout autant. Je reste français, mais sur un court de tennis, je jouerai sous les couleurs du Maroc." Toutefois, Benchetrit ne pourra réglementairement pas se qualifier dès Tokyo.En effet, le Maroc disputera son barrage du groupe II (troisième niveau) au mois de septembre, en déplacement à Taipei. Le natif de Nice ne peut donc pas caresser un rêve de JO 2021, ce tour qualificatif ayant lieu après Tokyo... A l'avenir, il lui faudra figurer parmi les 56 tickets distribués par le biais du classement mondial, avec quatre joueurs maximum par pays - et six au total, avec le double.A l'occasion de la victoire au premier tour contre le Vietnam, en mars 2020 (juste avant l'arrêt dû à la pandémie de Covid),. "Je remercie la France pour toute son aide et son soutien dans mon développement, mais pour aller chercher le 'step' du dessus, il faut changer quelque chose", conclut Benchetrit, qui finit en citant Albert Einstein : "La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent." Avant un ultime "Vive le Maroc".