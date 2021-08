Le match de Coupe d'Allemagne du Bayern reporté en raison du coronavirus

ℹ️ Wie der DFB bekanntgegeben hat, hat der Verband das DFB-Pokal-Spiel des FC Bayern am Freitag beim Bremer SV abgesetzt.

Alle Infos: https://t.co/XlFWFljXq3



— FC Bayern München (@FCBayern) August 3, 2021

Une préparation délicate

Le Bayern Munich voit son début de saison retardé. Alors qu’il devait faire son entrée en lice (1/32emes de finale) en Coupe d’Allemagne vendredi, face au Bremer SV, pensionnaire de cinquième division, le nonuple champion d’Allemagne en titre est confronté au casse-tête nommé coronavirus. La rencontre prévue à 20h45 sur la pelouse du club amateur a été reportée par la Fédération allemande (DFB) en raison de tests positifs détectés au sein de l'effectif des locaux. « Depuis le tirage au sort, nous avons déployé beaucoup d'efforts pour organiser ce match de coupe spécial de manière professionnelle et offrir à nos joueurs et à nos supporters une soirée de coupe exceptionnelle. Malheureusement, un report du match est devenu impératif en raison des infections au coronavirus qui se sont produites », regrette dans un communiqué Alfons van Werde, le vice-président du Bremer SV.La DFB indique qu’elle « décidera de la reprogrammation du match en concertation avec les deux clubs dans les meilleurs délais » tandis que « le tirage au sort du 2e tour principal devra également être reporté » en raison de ce contretemps. Ainsi, la première rencontre officielle du Bayern pour cette nouvelle saison est programmée au 13 août, sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach, pour le compte de la première journée de Bundesliga. La formation entrainée par Julian Nageslmann a vécu une préparation plus que difficile. Elle a concédé trois défaites face à Cologne (3-2), Gladbach (2-0) et Naples (3-0), et un nul contre l’Ajax Amsterdam (2-2). Une autre rencontre de Coupe d'Allemagne, opposant le Borussia Dortmund au SV Wehen (D3) samedi, est dans le flou après les tests positifs de Julian Brandt et Thomas Meunier au coronavirus.