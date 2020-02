Le Borussia Dortmund éliminé malgré Haaland / Coupe d’Allemagne (8e de finale)

Toujours en course en Ligue des Champions et engagé dans la lutte pour le titre en Bundesliga, le club de la Ruhr ne peut en revanche plus espérer s’adjuger la Coupe d’Allemagne. L’équipe de Lucien Favre a cédé sur le terrain du Werder Brême. Une défaite concédée logiquement et ce malgré le nouveau but d’Erling Haaland (67eme), la recrue phare de l’équipe. Incorporé en deuxième mi-temps, le Norvégien n’a pu que limiter la casse pour les siens.



Avant que l’ancien joueur de Salzbourg ne signe son huitième but en quatre matchs –une prouesse que personne n’avait réussi avant lui avec une équipe allemande-, le Werder avait frappé à deux reprises dans cette partie. David Selke (16eme) et Leonardo Bittencourt (30eme) ont trompé le gardien remplaçant du Borussia, Marwin Hitz. Puis, et alors qu’on croyait assister à une fin de partie riche en suspense suite à la réduction du score, le Kosovare Milot Raschica a plié les débats en signant le troisième but de son équipe (70eme). L’Américain Giovanni Reyna a bien scoré le deuxième pour le Borussia (78e), mais c’était sans conséquence sur l’issue de la rencontre. Le Werder s'est donc offert le scalp de Dortmund et c’est un résultat qui ne sera pas sans intérêt pour le PSG et son staff.