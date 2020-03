Le Bayern tient son rang face à Schalke 04 / DFB Pokal (1/4 de finale)

Le rêve de triplé du Bayern Munich reste de mise. L’équipe bavaroise a accédé ce mardi aux demi-finales de la Coupe d’Allemagne à la suite de sa victoire contre Schalke 04 (1-0). Bien qu’évoluant à l’extérieur et sans leur buteur Robert Lewandowski, les hommes de Hansi Flick n’ont pas eu de mal à valider leur ticket. La victoire par le plus petit des écarts n’est pas cher payée pour une formation bavaroise nettement supérieure à son adversaire et qui s’est offert une vingtaine de frappes au but.

Le Bayern a beaucoup vendangé

Les Munichois ont beaucoup tenté aux avant-postes, mais seul Joshua Kimmich a réussi à trouver la faille. A cinq minutes de la pause, l’international allemand a délivré les siens d’une frappe croisée à l’entrée de la surface. Il a réussi là où Benjamin Pavard (22eme), Philippe Coutinho (52eme) et Leon Goreztka ont tous échoué (44eme et 70eme), avec des essais non convertis. Les champions d’Allemagne ont donc été beaucoup moins efficaces que le week-end dernier face à Hoffenheim (6-0).



11 - @FCBayernEN proceed to the semi final of the DFB-Pokal for the 11th consecutive time and thereby extending the record further. Consistency. #DFBPokal pic.twitter.com/rO7R4bV2x8

— OptaFranz (@OptaFranz) March 3, 2020

Le Bayern a mérité sa qualification, mais Schalke 04 peut s’estimer lésé à la suite de cette partie. Les locaux ont marqué un but valable à la 20eme minute par l’intermédiaire de Burgstaller, mais l’arbitre l’a refusé pour un hors-jeu plus que discutable. La formation de David Wagner peut être frustrée. Elle doit dire adieu à cette compétition, tandis que son opposant du jour n’est qu’à deux victoires de s’offrir sa 20eme DFB Pokal. Dans le dernier carré, le Bayern pourrait défier le petit poucet Saarbrucken, qui est parvenu à se défaire de Fortuna Dusseldorf un peu plus tôt dans la soirée (0-0 a.t.b. 7-6).