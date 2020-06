Le Bayern prend le dessus sur Francfort / Coupe d’Allemagne

Les deux derniers lauréats de la Coupe d’Allemagne, en l’occurrence le Bayern et l’Eintracht, s’affrontaient ce mercredi soir à l’Allianz Arena. La rencontre a tourné à l’avantage des Bavarois. Même bousculés pendant une courte période par leurs opposants du jour, les hommes de Hansi Flick ont réussi à se faire respecter et remporter la mise (2-1). En l’emportant, ils donnent rendez-vous à Leverkusen pour la finale de cette compétition, prévue le 4 juillet prochain au stade Olympique de Berlin.

24 – @FCBayernEN have qualified for the final of the DFB-Pokal for the 24th time – at least double as often as any other club (Schalke 12). Regular. #FCBSGE #DFBPokal pic.twitter.com/HJsPAuxKiz

— OptaFranz (@OptaFranz) June 10, 2020