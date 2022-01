Après avoir soulevé la Coupe d'Allemagne en 2021, le Borussia Dortmund ne fera pas la passe de deux. La bande à Erling Haaland a concédé un revers surprise sur la pelouse de Sankt Pauli, ce mardi soir. Une défaite qui découle d'une première période où les Jaunes et Noir auront tout fait à l'envers. Peu inspirés dans le dernier geste malgré une possession supérieure, les joueurs du BvB se sont surtout montrés friables sur le plan défensif.

Le Borussia Dortmund a côté de ses pompes

Il n'a ainsi fallu que quatre petites minutes aux locaux pour débloquer la situation grâce à un but d'Amenyido (1-0, 4e). Malgré la tentative de révolte du Borussia, Sankt Pauli a plutôt bien géré son avantage jusqu'au repos. Mieux, l'outsider de ce match est même parvenu à faire le break suite à un but contre son camp de Witsel en fin de première période (2-0, 40e c.s.c.). Dortmund aura eu le mérite de réagir après le repos en réduisant l'écart sur un penalty de l'inévitable Haaland (2-1, 56e), mais cela n'a pas suffi. Le score n'a plus évolué et Dortmund quitte cette Coupe d'Allemagne par la toute petite porte...