Coupe d'Allemagne : la colère de Deniz Aytekin après avoir exclu un entraîneur

Hier soir, le Bayern Munich a battu Mayence sur le score de 4 buts à 0 en 8e de finale de la Coupe d'Allemagne. Les Bavarois se sont rassurés après avoir enchaîné trois matchs nuls consécutifs en Bundesliga. De nouveau victorieux, ils verront les quarts de finale, au contraire de Mayence, dont le parcours a pris fin de manière brutale. Alors que le club a été éliminé par l'ogre bavarois, il se trouve que l'entraîneur mayençais Bo Svensson a été exclu à la 82e minute à la suite d'un carton rouge distribué directement par Denis Aytekin, arbitre de la rencontre. Ce dernier est bien connu des supporters du PSG puisqu'il était au sifflet lors de la fameuse remontada du Barça face au club parisien en 2017. Après le match, Aytekin s'est confié sur pourquoi il avait exclu directement l'entraîneur de Mayence. Dans des propos rapportés par Kicker, l'arbitre de 44 ans a balancé à la télévision qu'il avait été insulté par Bo Svensson.

Aytekin se justifie sur le carton rouge

"Après avoir sifflé un coup franc, il a demandé à haute voix si nous étions aveugle. Ce n'est pas acceptable. Nous supportons beaucoup de choses et il est compréhensible que les émotions en fassent partie. Mais quand il est question d'insultes, la ligne jaune est franchie. Vous devez vous attendre à être exclu. Si ça passe avec certains, ce n'est pas le cas avec moi. (...) Je n'insulte personne et je ne veux pas être insulté. Nous ne sommes pas les poubelles de la nation", a lâché l'arbitre devant les caméras, assurant cependant que tout s'était bien terminé étant donné que les deux hommes se sont recroisés dans les couloirs du stade et qu'ils avaient discuté.