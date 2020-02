Ça passe pour Lewandowski et le Bayern / Coupe d'Allemagne (8e de finale)

Jerome Boateng ouvrait malencontreusement le score contre son camp en déviant une frappe adverse dès la 8e minute. Mais la joie des visiteurs était de courte durée. En effet, Benjamini Hubner imitait Boateng avec un CSC de son cru sur un centre adverse 5 minutes plus tard. À la 20e minute de jeu, les Bavarois prenaient l'avantage. Suite à un très bon service de David Alaba, Thomas Muller réussissait une frappe qui faisait mouche. D'autant que, 15 minutes plus tard,Hoffenheim croyait ensuite réduire la marque grâce à Hubner à 20 minutes du terme, mais une faute sur l'action amenant le but a finalement causé son annulation par l'arbitre. Dans la foulée,sur un service de Kimmich cette fois. Un doublé de Dabbur en fin de match ne changera rien. 4-3, les Bavarois prennent le quart avec un nouveau doublé de « Lewa » après un duel riche en buts.