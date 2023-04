Bayern Munich : Le reproche de Tuchel à Musiala après l'élimination contre Fribourg

Thomas Tuchel l'a mauvaise. Mardi soir, le Bayern Munich a été éliminé de la Coupe d'Allemagne en quart de finale par Fribourg avec un revers 2 buts à 1. Les Munichois ne feront pas le triplé cette saison, eux qui sont encore en lice en Bundesliga et en Ligue des Champions. Tandis que le leader du championnat allemand avait pris les devants dans cette rencontre grâce à un but de Dayot Upamecano, Fribourg a rapidement égalisé grâce à Höfler après une magnifique frappe consécutive à une perte de balle de Kingsley Coman. Puis dans le temps additionnel de la deuxième période, les visiteurs l'ont emporté grâce à un penalty d'Höler. Penalty concédé par Jamal Musiala, dans le viseur de Tuchel après le match.

Musiala tancé par Tuchel

Le nouveau coach du Bayern Munich s'en est pris à la jeune pépite allemande de 20 ans, assurant que ce dernier avait commis une erreur en faisant une faute de main dans sa surface. "De nos jours, tu ne peux plus sauter comme ça. Tu ne peux tout simplement pas faire ça. Tu prends un risque fou. Nous perdons avant deux duels de la tête dans les seize mètres, à la dernière minute. Là, tu dois mettre ton corps à l'intérieur, être plus stable, plus dur", a balancé Tuchel sur Sky Sport Allemagne. Mais bien que le coach des Bavarois s'en soit pris à Musiala, ce dernier a été défendu par Thomas Müller. L'attaquant allemand a tenu à apporter son soutien à son coéquipier, mettant en avant le collectif dans les bons comme les mauvais moments. "Jamal a besoin de réconfort. Une telle action peut vous faire réfléchir. Mais nous gagnons et perdons en tant qu'équipe", a assuré le champion du monde 2014.