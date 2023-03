Quatre jours après le match aller (2-1), l'Algérie tient sa qualification pour la CAN 2024 en Côte d'Ivoire.

La victoire était obligatoire aux Fennecs pour être assurés dès ce lundi soir d'être qualifiés pour la prochaine CAN. Il aura fallu seulement 6 minutes de jeu aux partenaires de Riyad Mahrez pour ouvrir le score. Bien trouvé dans la profondeur, l'ailier de Manchester City réalise un bon décalage pour Bounedjah qui ajuste parfaitement le gardien nigérien. Malgré plusieurs erreurs de Tandja qui auraient pu leur coûter cher, les Nigériens parviennent à rejoindre les vestiaires avec un retard d'un seul but. Dix minutes seulement après le retour de la pause, Chaïbi a pensé mettre les siens définitivement à l'abri à la 54e minute de jeu, mais une position de hors-jeu de Mahrez annulera finalement le but.

Avec quatre victoires en quatre matchs, les hommes de Djamel Belmadi se qualifient logiquement pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Un simple match nul aurait suffit à l'Algérie pour assurer sa première place. Une victoire leurs permet donc de se qualifier avec les honneurs. La mauvaise opération est pour le Niger, qui était obligé de l'emporter ce lundi soir pour espérer se qualifier pour la compétition.