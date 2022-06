Le Botswana et la Tunisie se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0), à Francistown. Buteur et double passeur contre la Guinée équatoriale, Sliti lançait Jebali. Un contrôle trop long empêchait le joueur d'Odense de prendre sa chance (5e). Une frappe à bout portant de Ben Larbi était repoussée par Phoko (19e). Le portier était sauvé par sa transversale quand le gaucher frappait à l'issue d'un petit numéro sur le côté droit de la surface (21e). Les Zèbres procédaient par contre-attaques. La Tunisie passait près de la catastrophe sur l'un d'eux, mais Ben Saïd, un temps hésitant, repoussait la tentative de Seakanyeng (25e). Dominateurs, les hommes de Jalel Kadri manquait de justesse face au but, à l'image de cette tête piquée de Jebali à côté (45e).