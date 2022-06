Le Sénégal a attendu les dernières secondes pour prendre le dessus sur le Rwanda (1-0), mardi à Diamniadio pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Le onze remanié d'Aliou Cissé avait du mal à emballer la partie. On relevait une tête légèrement trop croisée de Sadio Mané (12e), puis deux tentatives d'Ismaïla Sarr (14e, 35e). Kwizera parait la seconde par une jolie détente. C'était peu, trop peu pour faire craquer des Amavubi bien regroupés et organisés.

Mutsinzi, la faute de trop

La suite n'allait pas être meilleure, tant les champions d'Afrique peinaient à insuffler à cette rencontre le rythme requis. Le coaching n'y faisait rien, les hommes de Carlos Alos Ferrer tenaient bon et l'on ne voyait pas comment le nul pouvait leur échapper. Jusqu'à ce que Mutsinzi accroche Ciss dans la surface, au bout du bout additionnel. Le penalty était sifflé, au grand dam du banc rwandais. Fidèle à ses bonnes habitides, Sadio Mané exécutait la sentence (90e+7, 1-0). Le Sénégal a encore une fois pu compter sur sa star.