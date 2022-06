La Tunisie a idéalement lancé sa campagne des éliminatoires de la CAN 2023 en disposant aisément de la Guinée équatoriale (4-0), ce jeudi soir à Radès dans une rencontre entre quart-finalistes de la dernière CAN. Les Aigles de Carthage furent pourtant longs à monter en régime, et la première période s'avérait pauvres en occasions nettes, seuls Sassi (37e) et Abdi (45e+1) menaçant Owono.



Les choses changeaient au retour des vestiaires. Naïm Sliti croyait ouvrir le score sur coup franc suite à une combinaison avec Ben Larbi, mais l'arbitre le refusait, estimant que le dernier nommé n'avait pas touché le ballon (53e). La frustration était de courte durée pour le joueur d'Al-Ettifaq, qui profitait d'un ballon cafouillé par Belima pour ouvrir enfin le score (56e, 1-0).

Sliti, Msakni, le talent a parlé



Les choses se gâtaient dans la foulée pour le Nzalang. Entré à la pause, Juan Lopez était expulsé après un deuxième carton jaune (70e). Le coaching faisait en revanche la différence dans le bon sens pour les hôtes : un centre parfait de Sliti trouvait Seifeddine Jaziri. Pour son premier ballon, l'attaquant du Zamalek faisait mouche de la tête (77e, 2-0).



À l'initiative de l'action du break, Youssef Msakni était à la conclusion de celle du troisième but, sur une nouvelle offrande de Sliti (80e, 3-0). Euphorique, l'ancien Espérantiste y allait de son doublé, son premier en équipe nationale, marquant une fois n'est pas coutume du gauche (85e, 4-0). C'est en leaders de leur groupe que les hommes de Jalel Kadri iront défier le Botswana, ce dimanche (15h).