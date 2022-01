Cette fois-ci, pas de grimace. Si la qualification obtenue au tour précédent face aux Comores (2-1) avait soulevé quelques critiques à son encontre, le Cameroun a remis de l’ordre à l'occasion des quarts de finale de « sa » Coupe d’Afrique des nations.

Samedi, les Lions Indomptables ont disposé de la Gambie (2-0) devant leur public de Douala. Une performance à laquelle Toko Ekambi a généreusement contribué. Alors que son capitaine Aboubakar, meilleur buteur du tournoi (six réalisations), butait à trois reprises devant le but et notamment à la 36e mis en échec par Gayé, le joueur de l'OL a pris la relève.

Maroc ou Egypte en demi-finales

Toko Ekambi frappait fort en début de seconde période. D’une tête croisée (1-0, 50e) et d’un puissant plat du pied à la réception d’un centre de Hongla (2-0, 57e), il assommait logiquement l’adversaire. Dans ce quart de finale inédit, les Gambiens ont eu toutes les difficultés pour s’approcher des trente mètres camerounais, ne se procurant aucune occasion. Le 2 février à Yaoundé, les Lions Indomptables affronteront le vainqueur de Maroc-Egypte pour une place en finale.