Quand on vous dit qu'à partir de la phase à élimination directe, c'est une autre compétition qui démarre... Passée par toutes les émotions, essentiellement négatives, lors de la phase de poules, on ne donnait pas cher de la peau de la Tunisie face au Nigeria. A l'inverse, les Super Eagles étaient les seuls à arriver en huitièmes en ayant gagné tous leurs matchs. Ils semblaient sûrs de leur force, lancés notamment par une victoire face à l'Egypte en ouverture (1-0). Et pourtant, ils ont donc chuté face aux enthousiastes Aigles de Carthage (1-0), transfigurés et sans aucun doute soudés par l'épidémie de Covid qui a ravagé leurs rangs. Wahbi Khazri, Dylan Bronn et Issam Jebali, rétablis, ont ainsi pu bénéficier d'une dérogation de dernière minute. Pas suffisant, néanmoins, pour être alignés au coup d'envoi.

Dans ce contexte, de nombreux Tunisiens faisaient aussi leur retour. Ce qui n'a pas empêché les champions d'Afrique 2004 de se procurer assez vite la première occasion par Talbi (10eme), puis surtout d'ouvrir le score en tout début de seconde période par Youssef Msakni (47eme), le capitaine auteur d'une frappe lointaine mal maîtrisée par Okoye. Tout a définitivement basculé à la 66eme minute avec l'expulsion d'Iwobi. La seule vraie occasion nigériane n'en est pas moins arrivée dans la foulée, Moses Simon butant sur Ben Saïd (67eme). Victor Osimhen a peut-être bien fini par manquer à son équipe, qui n'est pas passée loin du 2-0 sur un tir de Sliti (75eme). Une dernière opportunité trop croisée (90eme+1) d'Umar Sadiq faisait passer un ultime frisson dans les dos de tous les Tunisiens, qui peuvent être fiers et retrouveront en quarts le Burkina Faso.