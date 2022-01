Il était écrit que ce match serait forcément spécial. En effet, l'avant-match de ce Mauritanie-Gambie a été marqué par une triple erreur d'hymne. Les organisateurs se sont trompés à trois reprises au moment de lancer l'hymne des Mauritaniens (en confondant avec l'ancien). Finalement, seul l'hymne de la Gambie a été joué. Le coup d'envoi du match a été décalé de 45 minutes (de 17 heures à 17h45) à cause des incidents lors de la partie précédente entre la Tunisie et le Mali, disputée dans le même stade.

La Mauritanie impuissante face à une Gambie historique

Sur le terrain, la Gambie, néophyte dans cette Coupe d'Afrique, n'a pas été marquée par la pression. Trouvé à l'entrée de la surface de réparation, Ablie Jallow a déclenché un tir du gauche qui a terminé sa course dans le petit filet opposé afin d'ouvrir le score (10ème). Ce premier but de la Gambie dans l'histoire de la compétition a été un véritable boost pour la sélection qui, en plus de son organisation, a démontré de belles qualités sur des actions construites, finalisées par la frappe de Musa Barrow (30ème) ou encore la tête d'Omar Colley, qui a échappé au chemin du cadre (57ème).

Pour sa deuxième phase finale de la CAN sous la direction de Didier Gomes Da Rosa, la Mauritanie a affiché une grande impuissance à créer du danger, en dépit d'un empilement de joueurs à vocation offensive lors des 25 dernières minutes de jeu. C'est principalement sur les coups francs que le frisson a pu passer, sans réussite toutefois.