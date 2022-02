La malédiction est terminée pour le Sénégal. Pour la première fois de leur histoire, les Lions de la Teranga sont champions d'Afrique. Certes, ils n'ont toujours pas réussi à marquer en finale, mais c'est bien évidemment le cadet de leurs soucis. Après un 0-0 et une défaite aux tirs au but en 2002 face au Cameroun, et le revers 1-0 de la dernière édition (en 2019) face à l'Algérie, c'est à nouveau aux tirs au but que l'histoire de tout un pays s'est joué. Sadio Mané a manqué un penalty dès la septième minute de jeu dans le temps réglementaire, face au nouveau héros égyptien Gabaski. Et finalement, c'est lui qui a transformé le tir au but décisif offrant le trophée tant attendu au Sénégal, permettant de remporter la séance 4-2. Gabaski comme Edouard Mendy ont chacun réussi un arrêt, mais ce dernier a aussi été sauvé une fois par son poteau.



Comme souvent dans cette CAN, et comme souvent en finale, le match est loin d'avoir atteint des sommets. Les Pharaons ont eu très peu d'occasions, quasiment pas même, et ce sont bien les hommes d'Aliou Cissé - battu en tant que joueur en 2002, puis sélectionneur en 2019 - qui ont montré le plus de jeu, particulièrement lors de la première demi-heure. Durant la prolongation, Bamba Dieng est aussi allé chercher Gabaski à trois reprises (91eme, 100eme, 115eme). Mais il n'était définitivement pas question d'envolées ou de manière : Mohamed Salah n'a pas eu la moindre opportunité de se mettre en vue, et c'est bien son coéquipier de Liverpool qui récolte tous les honneurs. Pas de huitième titre pour l'Egypte. Le Sénégal devient le quatorzième pays à remporter la Coupe d'Afrique. L'anomalie est réparée.