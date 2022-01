Sur le terrain du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, il n'y a pas eu photo ce vendredi. À son aise, le Maroc s'est promené face aux Comores. Mais le score de 2-0 ne reflète pas le déroulé exact de cette rencontre totalement dominée par les Lions de l'Atlas. Grâce à leur deuxième succès en autant de rencontres dans cette CAN 2021, les hommes de Vahid Halilhodzic se qualifient déjà pour les huitièmes de finale de la compétition.



Ce vendredi, le match a tout de suite été pris en main par les Marocains qui ont profité de leur unique frappe cadrée (sur 5) en première période pour ouvrir la marque dès la 16e minute de jeu grâce à Selim Amallah (1-0). Asphyxiés, leurs adversaires ont continué de subir jusqu'à la pause et ont évité un second but sur un ballon d'Aguerd repoussé par leur transversale (37e).

Aboukhal double la mise



De retour des vestiaires, les Lions ont repris leur marche en avant. Tel un rouleau compresseur, l'équipe a mis une pression énorme dans la moitié de terrain adverse, parvenant à enchaîner les frappes (14) et à en cadrer plus de la moitié (8). Sans un Salim Ben Boina auteur de très nombreuses parades devant sa cage, comme sur cette triple-occasion marocaine à la 78e, les Comores auraient très probablement pris une véritable rouste.



Mais ils ont globalement résisté, avant de craquer une seconde fois en toute fin de match sur un but de Zakaria Aboukhlal, d'abord signalé hors-jeu avant que la VAR ne valide l'action (2-0, 88e). Grâce à ce succès, les Lions valident leur billet pour les 8es de la compétition avant même leur troisième rencontre de groupe prévue le 18 janvier face au Gabon. Les Comores, toujours sans le moindre point, joueront leur survie le même jour face au Ghana.