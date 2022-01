Un peu plus tôt dans la journée de ce vendredi, le Sénégal a déçu en concédant un match nul face à la Guinée (0-0). Dans ce groupe B, la deuxième opposition de cette seconde journée de la Coupe d'Afrique des Nations a mis aux prises deux nations défaites pour leurs entrées en lice, le Malawi au Zimbabwe. Une rencontre qui, sur le papier, pouvait être considérée comme potentiellement décisive dans la course à une éventuelle qualification, sachant qu'en plus des deux premiers de groupe, les quatre meilleurs troisièmes se qualifient.

Les premières minutes de cette rencontre ont surtout mis en avant une imprécision technique importante des deux côtés. Dans l'engagement, le Malawi a dû très vite composer sans son capitaine, Limbikani Mzava, qui a dû sortir sur civière après un choc dans un duel (25ème). C'est le Zimbabwe qui a majoritairement possédé le ballon (jusqu'à 65%) en se procurant des occasions comme la tête d'Ishmael Wadi (27ème).

FULL-TIME! ⏰ #TeamMalawi 2️⃣-1️⃣ #TeamZimbabwe

The Flames come back from behind to snatch a hard fought victory against the Warriors. 🔥#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #MWIZWE pic.twitter.com/N2hrGK680q

— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 14, 2022