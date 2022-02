Le Burkina Faso et le Cameroun s’affrontaient ce samedi (20 h), à l’occasion de la petite finale de la CAN. Les Lions indomptables, qui accueillent la compétition, voulaient sortir avec les honneurs. Mais ces derniers ont encaissé l'ouverture du score dès la 24e minute. Issa Kaboré envoyait un centre qui permettait à Steeve Yago de reprendre et tromper André Onana. 1-0. Le Burkina doublait également la mise peu avant le repos. Le centre-tir de Kaboré ne sortait pas, pour un but contre son camp d'Onana assez inouï. Au repos, malgré l'avantage de possession de balle à hauteur de 56% du Cameroun, le Burkina avait breaké avant la pause.



Les Lions ne sortaient toujours pas la tête de l'eau face aux Etalons en seconde période. Peu apprès la mi-temps, Bertrand Traoré, avec un très bon contrôle, offrait un ballon à la tête de Djibril Ouattara pour le 3-0 en faveur du Burkina. Un Burkina qui gérait tranquillement la suite de la rencontre face à des Lions édentés dans le jeu offensif, mais qui allaient néanmoins réduire la marque sur corner, à 20 minutes de la fin.



Toko Ekambi ratait sa tête, Bahoken avait bien suivi pour mettre le ballon au fond des filets pour réduire le score (3-1). Le début d'une belle remontada, avec une nouvelle réduction de l'écart signée Aboubakar d'une tête victorieuse sur corner à 5 minutes de la fin. Le même Aboubakar profitait d'un long ballon mal capté par le portier adverse, pour s'offrir un doublé et égaliser pour les siens. Le match allait se jouer aux tirs au but. Aucun Camerounais n'a tremblé et Onana s'est rattrapé en repoussant une tentative. Le pays hôte finit donc troisième de cette Coupe d'Afrique des Nations.