Il y avait eu une promenade avant le match, il y en a eu une sur le terrain, ce lundi soir à Blida. Pour ses retrouvailles avec sa pelouse fétiche du stade Mustapha Tchaker, l'Algérie n'a pas fait de détails face au Botswana (5-0). À leur main, les hommes de Djamel Belmadi ont facilement pris la mesure de Zèbres sans grandes ressources. Après avoir concédé la première occasion à Makgantai (8e), qui voyait Oukidja s'interposer, les champions d'Afrique mettaient leur jeu en place et prenaient l'avantage par Zeffane (23e). Feghouli (58e), sur un travail de Mahrez, puis ce dernier (64e, sp) et Bounedjah (68e), servi en profondeur par Belaïli, alourdissaient l'addition. Boulaya etait le dernier à goûter au festin et ouvrait son compteur en équipe nationale (88e) à la conclusion d'un nouveau contre éclair déclenché par le même Belaïli. Du travail bien fait, qui permet à l'Algérie de porter son invincibilité à 24 matchs, égalant la série de l'Égypte. Costaud.

Le onze algérien : Oukidja - Zeffane, Mandi, Benlamri, Bensebaini - Zerrouki, Feghouli, Bennacer - Mahrez, Slimani, Benrahma.

Dans l'autre rencontre de ce groupe H, la Zambie, déjà éliminée, est allée s'imposer au Zimbabwe (0-2), qui avait déjà son billet en poche. Un doublé de Patson Daka (22e, 90e+2) a permis aux Chipolopolo de terminer ces qualifications sur une note positive, à un petit point de leur adversaire du soir.

Classement final : 1. Algérie (14 pts, +13). 2. Zimbabwe (8 pts, -2, qualifié). 3. Zambie (7 pts, -4). 4. Botswana (4 pts, -7).