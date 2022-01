Quelques heures après le succès arraché par le Sénégal face au Zimbabwe (1-0), la Guinée devait répondre, avec une opposition face au Malawi dans le groupe B de cette Coupe d'Afrique 2022. Cela a été loin d'être une prestation satisfaisante pour une Guinée rapidement malmenée par les transitions du Malawi. Principalement via un jeu direct, le Malawi s'est procuré quelques occasions, pêchant surtout par un manque de justesse avec les occasions de Micium Mhone (8ème) ou encore un raté important de Yamikani Chester (16ème). La Guinée, elle, a dû patienter avant de faire sauter le verrou adverse. Trouvé en retrait par José Kanté, Issiaga Sylla est arrivé lancé afin d'ouvrir le score d'une projection bien sentie (34ème).



Mené à la pause, sans avoir à rougir au vu de sa prestation, le Malawi n'a pas lâché lors du second acte. Pour sa première participation à une Coupe d'Afrique depuis 2010, la 129ème formation au classement FIFA a tenté d'égaliser, notamment via une situation d'Yamikani Chester, mais l'attaquant a été moins prompt que le gardien de la Guinée, venu à sa rencontre avant le tir (58ème). Trop précipitée dans ses attaques par la suite, la formation entraînée par Mario Marinica n'a pu remettre les compteurs à égalité, concédant donc un revers minimal.



Lors de la prochaine journée de ce groupe B, prévue vendredi, les deux leaders s'affronteront avec une opposition entre le Sénégal et la Guinée (14 heures), tandis que les deux perdants, le Zimbabwe et le Malawi, tenteront d'obtenir un premier succès (17 heures).