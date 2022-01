La Coupe d'Afrique est terminée pour la sélection tenante du titre. Ce jeudi, l'Algérie a été éliminée en terminant dernière du groupe E, suite à sa défaite face à la Côte d'Ivoire (3-1). En conférence de presse d'après-match, Djamel Belmadi n'a pas voulu mettre en cause la responsabilité de Riyad Mahrez, qui a raté un penalty durant le match (60ème).

"On veut régler ça en famille"

Un journaliste a affirmé au sélectionneur des Fennecs qu'il avait accordé des vacances à son capitaine, absent lors de la préparation. "Quand vous parlez des vacances de Mahrez, au minimum, vous n’êtes pas bien informé, au pire, vous êtes malhonnête", a répondu Belmadi, puis d'enchaîner : "On veut régler ça en famille, mais apparemment vous voulez régler ça ici. Vous parlez de vacances (pour Mahrez), mais vous n'avez pas les tenants et les aboutissants."

"Difficile de faire une analyse rationnelle"

De façon plus globale, le sélectionneur de l'Algérie a jugé que son équipe n'avait pas su se hisser au niveau exigé par le tournoi. "Difficile de faire une analyse rationnelle. Grande déception. On avait à cœur sur ce match de rattraper au moins les choses sur le plan comptable. On n’a pas pu le faire. A partir du moment où, depuis le début de la compétition, nous ne concrétisons pas nos actions, le doute peut s’installer. Même les penalties, nous n’arrivons pas à les marquer", a analysé le sélectionneur.

"La préparation était chaotique pour toutes les équipes. Quand on voit le décalage de la date de mise à disposition des joueurs, cela fait rater pas mal de choses. Il faut prendre en compte aussi l’impact de la Covid. Nous ne voulions pas trop parler des joueurs atteints par la Covid sans forcément basculer dans la rétention d’informations. C’est compliqué d’évoquer cela. Rien ne s’est juxtaposé comme on l’aurait voulu", a-t-il conclu.