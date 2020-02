Un rapport l'accuse de détournements massifs ? La CAF reste droite dans ses bottes

Voilà qui vient éclairer d'un jour nouveau les déclarations choc de Gianni Infantino. La semaine dernière, le président de la FIFA, devant les patrons de Fédération africains, avait dénoncé le manque de valorisation des compétitions africaines, et suggéré (pour ne pas dire ordonné) le passage à une CAN tous les quatre ans. Ces dernières heures, le contenu d'un rapport sur les finances de la Confédération africaine de football a filtré dans la presse anglo-saxonne (New York Times, BBC notamment). Conduit à la demande de la FIFA par la société Price Waterhouse Coopers, l'audit en question met l'accent sur les pratiques peu recommandables de dirigeants de l'instance panafricaine, évoquant des documents comptables « peu fiables et peu dignes de confiance ».



Sont notamment pointés 40 versements de la FIFA. D'un montant total de 10 millions de dollars, seuls cinq d'entre eux auraient été tracés. Le flou le plus total entoure l'utilisation des 35 autres, mais le rapport évoque des détournements grossiers, avec par exemple des obsèques organisées grâce à ces fonds FIFA. Ajoutées aux révélations sur le contrat au moins disant passé par la CAF avec la société française Tactical Steel, ces éléments accablants ont de quoi faire vaciller l'état-major de la Confédération, visée sur la période 2015-2020, soit la fin du règne d'Issa Hayatou et le début de celui d'Ahmad.

Réunion du comité exécutif de la CAF le 14 février



La CAF ne pouvait évidemment rester sans réaction. Dans un communiqué très offensif, l'instance affirme que « les réformes structurelles [en cours] continueront malgré les tentatives de dérailler (sic) ce processus par presse interposée. Le comité exécutif de la CAF se réserve par ailleurs le droit de poursuivre en justice tous les auteurs d’allégations mensongères et non fondées qui circulent depuis quelques jours dans la presse et sur les réseaux sociaux. » Droits dans leurs bottes, les dirigeants de la CAF annoncent la poursuite du processus en cours. Car si gabegie il y a, il ne s'agirait que d'un legs du passé.



« La conduite du changement après plusieurs décennies de gestion artisanale ne peut se concrétiser en quelques semaines. Le comité exécutif est résolu à finaliser la transformation de la CAF pendant son mandat », peut-on encore lire. Et la CAF de conclure en prenant date. « Le comité exécutif a prévu une session le 14 février 2020 pour entériner la feuille de route 2020-2021 qui prendra en compte les différentes recommandations », conclut le communiqué. Ces futures annonces suffiront-elles à déminer un contexte de plus en plus explosif ? On peut raisonnablement en douter.