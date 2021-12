Tunisie : Une première liste de 18 pour la CAN, Hassen écarté

Mondher Kebaier procède par étapes. Le sélectionneur de la Tunisie a communiqué vendredi une première liste de 18 joueurs en vue de la CAN 2021. Le gardien de but Mouez Hassen, titulaire lors de la majeure partie de la Coupe Arabe de la FIFA, n'en fait pas partie. Ces joueurs seront en stage jusqu'au 30 décembre prochain, date à laquelle sera communiquée la liste finale.

Les 18 Aigles de Carthage :

Gardiens de but : Farouk Ben Mustapha (Espérance Tunis), Bechir Ben Said (US Monastir), Ali Jemal (ES Sahel), Aymen Dahmene (CS Sfaxien).

Défenseurs : Mohamed Dräger (Nottingham Forest, Angleterre), Wajdi Kechrida (Salernitana, Italie), Hamza Mathlouthi (Zamalek, Egypte), Bilel Iffa (Club Africain), Montassar Talbi (Rubin Kazan, Russie), Ali Maaloul (Al-Ahly, Egypte), Ali Abdi (Caen, France), Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance Tunis).

Milieux de terrain : Aïssa Laïdouni (Ferencvaros, Hongrie), Mohamed Ali Ben Romdhane (Espérance Tunis), Ghailene Chaalali (Espérance Tunis).

Attaquants : Hamza Rafiaa (Standard Liège, Belgique), Issam Jebali (Odense, Danemark), Seifeddine Jaziri (Zamalek, Egypte).