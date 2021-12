Tunisie : Ça bouge dans le staff avant la CAN

Du mouvement dans le staff technique des Aigles de Carthage à moins de deux semaines de la CAN. Le duo formé par le sélectionneur Mondher Kebaier et son adjoint Adel Sellimi a vécu. Si le premier avait été conforté samedi par la Fédération tunisienne de football (FTF), l'instance a en revanche annoncé dimanche le départ du second nommé. Un accord à l'amiable entre les deux parties aurait été trouvé, selon les éléments communiqués aux médias. Ces dernières semaines, des rumeurs plus ou moins insistantes, alimentées par les défaites subies en éliminatoires du Mondial 2022 face à la Guinée équatoriale puis en Coupe Arabe contre la Syrie, avaient fait état d'un remplacement imminent du coach par un technicien étranger. Il n'en est donc rien. Du moins pas pour l'instant.