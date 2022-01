Tunisie-Burkina Faso, les conférences sans micro !

Le bêtisier de la CAN 2021 s'est enrichi d'un nouvel épisode, vendredi à Garoua. Alors que se préparaient les conférences de presse d'avant-match du quart de finale Tunisie-Burkina Faso, un technicien a débranché câbles et micros. Lassé de ne pas être payé pour la location des dispositifs en question, cette personne est montée sur l'estrade, s'en est emparée et s'est enfuie en courant. Des responsables de l'organisation ont tenté de le rattraper, en vain.



La Conférence de presse d'avant match de la Tunisie 🇹🇳 face au Burkina 🇧🇫 s’est déroulée sans microphone à cause d’un souci de paiement au prestataire privé chargé de sonoriser la salle.

Il réclamerait 35 000 F et a fait irruption dans la salle, débranché le matériel.#CAN2021 pic.twitter.com/rgB5bigkks

Les organisateurs ont pu sonoriser les sélectionneurs et leurs joueurs, qui se sont partagés un micro fixe. Les journalistes présents dans la salle ont eux été privés des micros HF (sans fil) habituellement à leur disposition et ont dû poser leurs questions en haussant la voix. "La CAF va se rapprocher des parties pour comprendre la situation et qu'il n'y ait plus de problème", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la Confédération africaine de football.