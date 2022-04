Le Togo aurait pu avoir pire tirage. Son sélectionneur Paulo Duarte estime son groupe très ouvert, avec de vieilles connaissances. « Un groupe équilibré avec deux équipes que je connais très bien. Et d'abord le Burkina Faso, une équipe avec laquelle j’ai travaillée, que j’ai formée et que j’ai construite pendant huit ans, qui est passé du 128e rang au classement FIFA au 36e avec moi à l’époque et le 5e rang en Afrique. C’est une bonne équipe », indique le technicien portugais.

Le Togo absent depuis 2017

Interrogé sur le Cap-Vert, l’ancien entraîneur du Mans loue la force offensive des Requins Bleus : « Beaucoup de joueurs de qualité au Cap-Vert aussi avec des joueurs en France, Espagne, Portugal et dont la force reste l’attaque ». Puis l’Eswatini « qui reste un mal classé mais dans le foot il n’y pas de match ou d’adversaire facile ».



Duarte l’assure, « il faudra compter avec le Togo qui progresse bien. Une équipe qui est plus forte défensivement, plus agressive. En somme, un groupe fantastique que j’ai la chance de conduire. » Absent de la CAN depuis 2017, les Eperviers rêvent d’un retour dans la plus grande compétition en Côte d’Ivoire. Et cela commence dès le mois de juin avec une réception de l'Eswatini puis un déplacement au Cap-Vert.