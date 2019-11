Tanzanie : L'ex-président de la Fédération suspendu pour détournement de fonds

L'ancien président de la Fédération de football de Tanzanie (TFF), Jamal Emil Malinzi, a été suspendu dix ans de toute activité liée au football pour détournement de fonds, a annoncé lundi la FIFA. Egalement condamné par la commission de discipline de l'instance internationale à une amende de 500.000 francs suisses (environ 455.000 euros), le dirigeant a été reconnu coupable d'avoir détourné des fonds, non seulement de la FIFA, mais aussi de la Confédération africaine de football (CAF) et de sa propre Fédération (TFF), entre 2013 et 2017. L'intéressé est également suspendu pour avoir falsifié une résolution du Comité exécutif de la TFF, précise le communiqué de la FIFA.