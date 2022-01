Kamara submergé par l’émotion

La première grosse sensation de la CAN s’est produite ce mardi à Douala. La Sierra Léone, qui n’avait pourtant plus participé à la grand-messe continentale depuis 1996, a réussi le pari de tenir en échec l’Algérie, tenante du titre. Très solides défensivement, les hommes de John Keister ont réussi à préserver leur cage inviolée (0-0).En tant que gardien, Mohamed Kamara est celui qui s’est mis le plus en évidence.. Il a également réussi 70% de ses passes. Fort logiquement, il a été désigné comme homme du match. Et au moment de recevoir son petit trophée, il n’a pas pu contenir ses émotions.Kamara a littéralement éclaté en sanglots quand un représentant de la CAF est venu lui remettre sa récompense après la partie.et le bonheur qu’il a offert à tous ses compatriotes. La scène, très touchante, fait d’ores et déjà partie des moments forts de cette CAN.