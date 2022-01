Les clignotants sont au vert pour Sadio Mané. Victime d'un choc violent à la tête avec le portier adverse Vozinha, l'attaquant avait été conduit à l'hôpital après le huitième de finale entre le Sénégal et le Cap-Vert (2-0). Auteur du premier but des siens, le joueur de Liverpool se porte aussi bien que possible.

#TeamSenegal : Sadio Mané est à 28 buts en 84 sélections. Il s’approche plus que jamais du record (31) de buts détenu par Henri Camara qu’il a déjà dépassé au nombre de buts (7) dans une phase finale de Coupe d’Afrique. Prompt rétablissement et reviens-nous très vite✌️ pic.twitter.com/zEay92ZtJz

— Chérif Sadio (@CherifSadio) January 25, 2022



« Tous les symptômes qu’il avait dans le terrain ont disparu, a déclaré le docteur Abdourahmane Fédior, médecin de l’équipe nationale du Sénégal à l'Agence de presse sénégalaise (APS). [Son état] nécessite un suivi assez rapproché. Dans deux jours, on verra comment il va se comporter. Sur le plan clinique, ça va. Et tout est normal au niveau de la radiographie. »



Sadio Mané, qui a toutefois besoin de repos, avait lui-même donné de ses nouvelles, dans une story Instagram. « Tout va bien, merci à tous pour les messages », a-t-il écrit. Sa participation aux quarts de finale, samedi contre le vainqueur de Mali-Guinée équatoriale, n’a toutefois pas encore été confirmée.