#PlusDeCAN2021 🌍 - Quand Sadio Mané 🇸🇳 et Vozinha 🇨🇻 se retrouvent à l'hôpital... avec le sourire ! 📸#AFCON2021 pic.twitter.com/JqEaUpcRo0

. En début de seconde période, mardi à Bafoussam lors du, l'attaquant des Lions de la Teranga a été violemment percuté à la tête par Vozinha, le gardien de but des Requins Bleus.Groggy,(57e) après l'intervention du VAR, laissant alors ses coéquipiers à neuf. Pendant ce temps-là, Aliou Cissé et ses hommes s'inquiétaient pour leur maître à jouer, avant de le voir reprendre ses esprits. Au point de continuer la partie et d'suite à un corner (63e). L'ancien de Génération Foot sera remplacé ensuite par le Marseillais Bamba Dieng, qui scellera la victoire sénégalaise en fin de match (90e+2).Etait-il bien raisonnable de laisser ainsi sur le terrain un joueur victime d'un tel choc ?a pris la pose avec son compagnon d'infortune. Et, dans une story Instagram. "Tout va bien, merci à tous pour les messages", a-t-il écrit. Sa participation aux quarts de finale, samedi contre le vainqueur de Mali-Guinée équatoriale, n'a toutefois pas encore été confirmée.