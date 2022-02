Abdou, la victoire a été longue à se dessiner. Avez-vous douté après le penalty raté par Sadio Mané en début de match ?

Non. On savait que dans tous les cas c'était écrit. On l'a décidé, on y est allés. Dieu merci



Les tirs au but ont été très bien tirés. Aviez-vous préparé cette épreuve ?

Oui, mais bon, entre l'entraînement et le match, il y a toujours une grosse différence. Il faut y aller, ne pas hésiter, et il se passe ce qu'il se passe. De toute façon, on ne contrôle plus !



Vous faites partie des plus jeunes du groupe, puisque vous avez intéggré l'équipe en 2021. Quel a été votre apport ? Avez-vous pu eu le sentiment d'amener de l'émulation ?

Je ne sais pas mais on a essayé d'apporter le maximum. On a été très bien intégrés par les anciens. On a peut-être apporté de la fraîcheur. Et j'espère qu'on a apporté aussi de la qualité. Et surtout on avait vraiment faim, on avait à coeur de rapporter cette étoile au peuple sénégalais, de ramener cette Coupe d'Afrique à Dakar.



Êtes-vous devenu un des leaders du groupe ?

Un leader je ne sais pas , je suis juste resté moi même. On savait pourquoi on était là. On était en mission. Il n'y a pas de leaders, on était tous à 100%, j'ai essayé de faire le maximum.



Vous êtes conscient que ça va être une immense fête ?

Forcément ! On est là pour ça (rire).